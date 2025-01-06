FT: Евросоюз опасается объединения Путина и Трампа

Европейские аналитики считают, что «растущая угроза» со стороны России и безразличие США при президенте Дональде Трампе могут создать тревожную геополитическую комбинацию, способную привести к кризису безопасности в Европе.
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