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FT: Евросоюз опасается объединения Путина и Трампа

FT: Евросоюз опасается объединения Путина и Трампа

Европейские аналитики считают, что «растущая угроза» со стороны России и безразличие США при президенте Дональде Трампе могут создать тревожную геополитическую комбинацию, способную привести к кризису безопасности в Европе.

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