В ДТП под Шадринском спасли годовалого ребенка автолюлькой

В Курганской области на 43-м километре автодороги Шадринск – Миасское, проходящей по территории Далматовского округа, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.
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