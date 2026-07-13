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Царьград

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В ДТП под Шадринском спасли годовалого ребенка автолюлькой

В ДТП под Шадринском спасли годовалого ребенка автолюлькой

В Курганской области на 43-м километре автодороги Шадринск – Миасское, проходящей по территории Далматовского округа, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

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