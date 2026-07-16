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«Укатил в Париж на очередное свидание»: Зеленского раскритиковали за визит во Францию вместо поддержки горящей Одессы

«Укатил в Париж на очередное свидание»: Зеленского раскритиковали за визит во Францию вместо поддержки горящей Одессы

В Киеве высказали недовольство поездкой Зеленского во Францию на фоне ударов по Одессе Стоп-кадр видео в соцсетях Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский лидер должен оставаться в стране в такое сложное время, а не разъезжать по Европе.

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