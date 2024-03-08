Взгляд диетологов на три продукта, которые, по их мнению, недооценены и несправедливо считаются вредными

Они подчеркнули, что некоторые продукты без должного основания исключаются из рациона. Например, сливочное масло, часто рассматриваемое как потенциально вредное, на самом деле содержит насыщенные жирные кислоты, способствующие сохранению упругости кожи и целостности клеточных мембран.