Какой сегодня праздник: 6 июня – День русского языка

6 июня в России и мире традиционно отмечается День русского языка. Этот праздник приурочен к дню рождения великого русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина, талант которого положил начало формированию современного русского литературного языка.
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