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Семин — об интересе «Родины» к Альбе: «Он тренер очень высокой квалификации, хорошо сделал свою работу в «Ростове»

Семин — об интересе «Родины» к Альбе: «Он тренер очень высокой квалификации, хорошо сделал свою работу в «Ростове»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что интерес «Родины» к бывшему тренеру «Ростова» Джонатану Альбе обусловлен высоким уровнем специалиста и его умением работать с молодежью.

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