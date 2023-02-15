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Мбаппе о фаворите ответного матча с «Баварией»: «ПСЖ», как и всегда!»

Мбаппе о фаворите ответного матча с «Баварией»: «ПСЖ», как и всегда!»

Килиан Мбаппе считает «ПСЖ» фаворитом ответного матча 1/8 финала ЛЧ с «Баварией». Вчера в Париже состоялась первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов.

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