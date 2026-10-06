Минздрав: более 6 млн россиян страдают сахарным диабетом

Более 6,1 млн взрослых россиян состоят на учёте с сахарным диабетом первого и второго типов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе НМИЦ эндокринологии имени академика И.
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