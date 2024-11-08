В Астрахани бывшего министерского чиновника за взятку приговорили к 7 годам

А также выплате 2-миллионного штрафа. В Советском районном суде Астраханизавершил процесс над бывшим начальником отдела регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, обвиненным в получении взятки.
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