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  • Николай
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В Астрахани бывшего министерского чиновника за взятку приговорили к 7 годам

В Астрахани бывшего министерского чиновника за взятку приговорили к 7 годам

А также выплате 2-миллионного штрафа. В Советском районном суде Астраханизавершил процесс над бывшим начальником отдела регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, обвиненным в получении взятки.

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