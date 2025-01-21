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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая RPG от директора The Witcher 3 напоминает D&D и Baldur's Gate Бывшие разработчики CD Proj...

Новая RPG от директора The Witcher 3 напоминает D&D и Baldur's Gate Бывшие разработчики CD Proj...

Новая RPG от директора The Witcher 3 напоминает D&D и Baldur's GateБывшие разработчики CD Projekt Red из студии Rebel Wolves создают The Blood of Dawnwalker – RPG в жанре тёмного фэнтези с открытым миром, вдохновлённую настольными и классическими RPG, такими как Dungeons & Dragons и Baldur’s… источник#Dungeons_Dragons #Wolves.

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