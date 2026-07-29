Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 562 подписчика

Что может ждать Павла Дурова в случае уголовного дела. Объяснение адвоката

Что может ждать Павла Дурова в случае уголовного дела. Объяснение адвоката

Адвокат объяснил, при каком условии Дурова могут объявить в международный розыск.Сооснователю Telegram Павлу Дурову в случае возбуждения уголовного дела в России может грозить заочный арест с последующим объявлением в международный розыск и запросом на экстрадицию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии