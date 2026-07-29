Что может ждать Павла Дурова в случае уголовного дела. Объяснение адвоката

Адвокат объяснил, при каком условии Дурова могут объявить в международный розыск.Сооснователю Telegram Павлу Дурову в случае возбуждения уголовного дела в России может грозить заочный арест с последующим объявлением в международный розыск и запросом на экстрадицию.
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