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Авиакомпании отменяют рейсы по РФ из-за сокращения субсидий

Авиакомпании отменяют рейсы по РФ из-за сокращения субсидий

Правительство сократило субсидии на рейсы в облёт Москвы на 1,5 млрд.фото: pixabay.com/JESHOOTS-com --> Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения государственных субсидий на 1,5 млрд рублей, сообщают «Известия».

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