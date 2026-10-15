МОСКВА, 15 октября, ФедералПресс. Политолог и эксперт в сфере регулирования информационных технологий Дмитрий Матюшенков заявил, что оперативное восстановление работы сервисов «Яндекса» после атак на дата-центры наглядно продемонстрировало технологическую зрелость цифровой инфраструктуры России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым