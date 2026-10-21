Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль забил 13-й гол в Лиге чемпионов до своего 20-летия. Он сравнялся с Килианом Мбаппе по количеству мячей, забитых в турнире в подростковом возрасте.
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