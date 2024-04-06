Оказывается, преступник Гиесджонзода нам больше соотечественник чем пенсионер Дмитриев

Вячеслав Денисов

С этого ничего не получить нашим оборзевшим чинушам, потому и изображают псевдозаконность! Зато узбеков и таджиков принимают тысячами и проблем не возникает! Ясно, что кто-то хорошо промазывает такие решения! За такие вещи не просто изгонять с места у кормушки, а сажать с конфискацией мерзость, которая там сейчас верховодит!