# Чернильница Просто дичайшая история, которую в очередной раз поведал депутат Михаил Матвеев.
Оказывается, преступник Гиесджонзода нам больше соотечественник чем пенсионер Дмитриев
Комментарии
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ЛФ
Лариса Федорова
Какой ужас. От этогомурашки по коже. Неужели никого не накажут?
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2 час.
Вячеслав Денисов
С этого ничего не получить нашим оборзевшим чинушам, потому и изображают псевдозаконность! Зато узбеков и таджиков принимают тысячами и проблем не возникает! Ясно, что кто-то хорошо промазывает такие решения! За такие вещи не просто изгонять с места у кормушки, а сажать с конфискацией мерзость, которая там сейчас верховодит!
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2 час.
МБ
Марина Биченова
Этот Амир из зада наверное хорошо извинялся. Позор не нашим чиновникам!
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9 мин.
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