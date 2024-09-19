Преображенский суд сообщил о ходатайстве об освобождении Рухледева от наказания

Преображенский суд Москвы зарегистрировал направленное адвокатом бывшего главы Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева ходатайство об освобождении его подзащитного от отбытия наказания из-за болезни, следует из данных, опубликованных 19 сентября на портале судов общей юрисдикции столицы.
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