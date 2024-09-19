ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Чёй-то схуднул товарисч.....😏Экс-замглавы Мино...
  • Eduard
    Западное оружие и так давно по России юьет,вы не заметили? Этр будит всегда пока Россия наконец не врежет по Европе и...В Британии назвал...
  • Eduard
    Не имеют права никому тем более оружие передавать!Германия передала...

Преображенский суд сообщил о ходатайстве об освобождении Рухледева от наказания

Преображенский суд сообщил о ходатайстве об освобождении Рухледева от наказания

Преображенский суд Москвы зарегистрировал направленное адвокатом бывшего главы Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева ходатайство об освобождении его подзащитного от отбытия наказания из-за болезни, следует из данных, опубликованных 19 сентября на портале судов общей юрисдикции столицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх