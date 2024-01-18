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Как древние люди умудрялись перемещать каменные глыбы и возводить огромные храмы

Как древние люди умудрялись перемещать каменные глыбы и возводить огромные храмы

Уже не одно тысячелетие людей интересует вопрос о том, как же все-таки древним людям, имеющим только простейшее оборудование, удавалось перемещать каменные глыбы на огромное расстояние, а потом возводить из них величественные постройки.

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