HR-специалист Мурадян: борьба с курьерами не выровняет перекос экономики

В Минпромторге возложили на курьерские службы вину за проблемы в российской экономике: якобы сервисы переманили хорошими зарплатами большое количество рабочей силы, что в условиях кадрового голода ударило по другим секторам.
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