Глава Татарстана вручил 15-летнему сыну Кадырова орден "Дуслык"

Вторую по значимости награду республики вручили за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову орден "Дуслык".
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