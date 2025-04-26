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Сабля Наполеона выставлена на торги: редкий артефакт оценили почти в 1 млн евро

Сабля Наполеона выставлена на торги: редкий артефакт оценили почти в 1 млн евро

Во Франции на торги выставляют саблю, принадлежавшую императору Наполеону I.Редкий артефакт, саблю "для личного пользования", принадлежавшую императору Франции Наполеону I (1769-1821), выставляют на торги.

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