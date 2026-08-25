Татарстанда томан көтелә – Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы иминлек чараларын искәртте

26 августка каршы төндә, шулай ук иртән Татарстанда урыны белән томан көтелә. Һава торышы начараю сәбәпле, Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы иминлек чаралары турында искәртте: «Урамда һәм юлда йөргәндә сак булыгыз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым