Сергей Черняховский: Святая война. Ленин и Путин

Когда в начале 1918 года буржуазная Украина тоже при поддержке Германии заявила о своем выходе из состава России, ни Ленин, ни его преемники не ждали ни тридцать, ни восемь лет, чтобы ее вернуть: менее чем через год Красная Армия была в Киеве.