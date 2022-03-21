Изборский клуб

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дану Фиолетово
    А тут просто предвыборный пиар в 2024 году .Сергей Черняховск...
  • Александр Ермак
    Нацики людей не выпустят. Хватит этих режимов тишины, перемирий и т.п., в Чечне ими нахлебались. Чем быстрее уничтожи...Александр Дмитрие...
  • Леонид Ла Рошель
    Пару дней назад задался тем же вопросом - разговаривать не с кем и не о чем! Переговорщики такие же клоуны, как сам п...Сергей Черняховск...

Сергей Черняховский: Святая война. Ленин и Путин

Сергей Черняховский: Святая война. Ленин и Путин

Когда в начале 1918 года буржуазная Украина тоже при поддержке Германии заявила о своем выходе из состава России, ни Ленин, ни его преемники не ждали ни тридцать, ни восемь лет, чтобы ее вернуть: менее чем через год Красная Армия была в Киеве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх