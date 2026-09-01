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Царьград

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Абрамян: мощь воли Путина на саммите в Китае и газопровод "Сила Сибири-2"

Абрамян: мощь воли Путина на саммите в Китае и газопровод "Сила Сибири-2"

Президент Союза армян России Ара Абрамян в интервью ТАСС рассказал о впечатлениях от участия российского лидера в саммите ШОС в Китае.

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