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Царьград

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Эндокринолог Калошина рассказала, почему осенью хочется есть вредное, и как этого избежать

Эндокринолог Калошина рассказала, почему осенью хочется есть вредное, и как этого избежать

Эндокринолог Мария Калошина рассказала, как осенью отказаться от вредной пищи Осенью наш организм испытывает большой стресс из-за авитаминоза.

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