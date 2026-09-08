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Игдисамов объяснил, почему не состоялся переход форварда «Гезтепе» Жуана в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, что московский клуб отказался от приобретения нападающего «Гезтепе» Жуана из-за увеличившейся в ходе переговоров стоимости футболиста.

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