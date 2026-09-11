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Царьград

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Украину "поджарит"? Эксперт раскрыл вероятность удара "Орешником" по киевскому режиму

Украину "поджарит"? Эксперт раскрыл вероятность удара "Орешником" по киевскому режиму

Военный эксперт оценил вероятность удара "Орешником" по Украине.Недавно депутат Госдумы Андрей Колесников отметил, что Украина близка к тому, чтобы по ней ударили "Орешником".

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