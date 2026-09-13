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Совестливый воришка похитил из петербургского ресторана 8 кг камбалы, но позже вернул всё обратно

Совестливый воришка похитил из петербургского ресторана 8 кг камбалы, но позже вернул всё обратно

Мужчина ночью пробрался на кухню и унёс рыбу домой. «Дерзкое похищение» попало на камеры наблюдения. А через день в ресторан приехал курьер с термосумкой.

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