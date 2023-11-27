В Крыму продолжается штормовое предупреждение

Из-за средиземноморского циклона сегодня Крыму также ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица, сообщает Оперштаб РК в ТГ.
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