НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Андрей Филатов: «Если говорить о перспективах возвращения сборных России в 2025 году, то Дворкович постоянно обещает, но ничего не делает»

В настоящее время шахматисты из России могут принимать участие в турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) только в индивидуальном порядке и в нейтральном статусе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх