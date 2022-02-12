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Такси подешевело, но ненадолго

Такси подешевело, но ненадолго

По подсчётам экспертов, да и по замечаниям пользователей соцсетей, стоимость поездки на такси после Нового года снизилась в среднем на 20 %.

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