Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +4°, облачно• Севастополь: +5°, ясно• Ялта: +6°, облачно• Алушта: +5°, ясно• Евпатория: +6°, ясно• Саки: +7°, облачно• Бахчисарай: +5°, облачно• Джанкой: +7°, ясно• Судак: +6°, ясно• Феодосия: +6°, ясно• Керчь: +4°, ясно Читать подробнее>>> .
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