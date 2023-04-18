Один человек погиб при взрыве на парковке в Нью-Йорке

Обрушение парковки в Нью-Йорке произошло 18 апреля. В результате происшествия погиб один человек. Информацию об этом сообщили пожарные службы города.
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