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Один человек погиб при взрыве на парковке в Нью-Йорке

Один человек погиб при взрыве на парковке в Нью-Йорке

Обрушение парковки в Нью-Йорке произошло 18 апреля. В результате происшествия погиб один человек. Информацию об этом сообщили пожарные службы города.

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