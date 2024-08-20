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Бессараб: запрет на переезд мигрантов с родственниками может навредить

Бессараб: запрет на переезд мигрантов с родственниками может навредить

Мнение, что запрет на переезд мигрантов в Россию вместе с их семьями может иметь исключительно негативные последствия, выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 19 августа в интервью «Ленте.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Шла бы эта Бессараб МИМО...
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14 час.
Александр Ляшенко
Бесараб , это продажная депутат, ей по фиг суверенитет России,падаль кормится от этнических диаспор лоббируя их интересы в ГД! Бесараб, это сучье вымя.
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4 час.

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