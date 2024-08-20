Бессараб: запрет на переезд мигрантов с родственниками может навредить

Мнение, что запрет на переезд мигрантов в Россию вместе с их семьями может иметь исключительно негативные последствия, выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 19 августа в интервью «Ленте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии