Контрафронт

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Маоисты застрелили руководителя отделения Индийской народной партии в округе Нараянпур

Маоисты застрелили руководителя отделения Индийской народной партии в округе Нараянпур

В результате покушения погиб региональный руководитель Индийской народной партии на востоке Индии. Предполагаемые маоисты в пятницу вечером вошли в частный дом и застрелили главу отделения на глазах его семьи в поселке Чхотедонгар округа Нараянпур.

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