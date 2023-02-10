Маоисты застрелили руководителя отделения Индийской народной партии в округе Нараянпур

В результате покушения погиб региональный руководитель Индийской народной партии на востоке Индии. Предполагаемые маоисты в пятницу вечером вошли в частный дом и застрелили главу отделения на глазах его семьи в поселке Чхотедонгар округа Нараянпур.
В результате покушения погиб региональный руководитель Индийской народной партии на востоке Индии. Предполагаемые маоисты в пятницу вечером вошли в частный дом и застрелили главу отделения на глазах его семьи в поселке Чхотедонгар округа Нараянпур.
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