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Пашинян не так прост как кажется. Армения не собирается терять 3 млрд. долларов и разворачивается к России

Пашинян не так прост как кажется. Армения не собирается терять 3 млрд. долларов и разворачивается к России

Интересная жизнь с Vera Star Фото: vestikavkaza.ru Судя по всему, премьер-министр Никол Пашинян, все же примет участие в запланированном на конец декабря в Санкт-Петербурге очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Комментарии
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СЭМЭН Иваницкий
теде жЫДЫ... ТОЛЬКО В ПРОФИЛЬ!!!(((
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8 час.
VG
Vasily Golov
Все об общем без конкретики Армения знает цену российского газа в 165$ за 1000 куб.м. и мировых.Отказ одной из сторон и удар по экономике.Лавирует Н. Пашинян.Как бы не прогадать.Иран не продаст за такую цену.У Азербайджана нет мощностей по добыче.Грузии не имеет возможности увеличить подачу.
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6 час.
Юрий Наконечный
&quot;уж слишком тесные связи между русским и армянским народом&quot; - к сожалению, вместо &quot;армянского&quot; можно поставить почти любой (из бывших республик союза) и слово &quot;были&quot;
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1 час.

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