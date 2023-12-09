Пашинян не так прост как кажется. Армения не собирается терять 3 млрд. долларов и разворачивается к России

VG

Vasily Golov

Все об общем без конкретики Армения знает цену российского газа в 165$ за 1000 куб.м. и мировых.Отказ одной из сторон и удар по экономике.Лавирует Н. Пашинян.Как бы не прогадать.Иран не продаст за такую цену.У Азербайджана нет мощностей по добыче.Грузии не имеет возможности увеличить подачу.