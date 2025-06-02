Депутат Немкин предупредил о схеме обмана через поддельные игры и приложения

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин обратил внимание на увеличение случаев обмана через мобильные приложения, которые маскируются под популярные игры и программы.