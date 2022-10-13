Аргументы и Факты

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Бочкарев: на станции «Печатники» БКЛ завершен монтаж 17 эскалаторов

Бочкарев: на станции «Печатники» БКЛ завершен монтаж 17 эскалаторов

На станции «Печатники» Большой кольцевой линии смонтированы 17 эскалаторов – это самое большое количество подъемных механизмов на восточном участке БКЛ, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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