Бочкарев: на станции «Печатники» БКЛ завершен монтаж 17 эскалаторов

На станции «Печатники» Большой кольцевой линии смонтированы 17 эскалаторов – это самое большое количество подъемных механизмов на восточном участке БКЛ, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.