«Почтово-цифровой погром»: РФ «Геранями» ударила по логистическому центру на Украине

МОСКВА, 4 октября, ФедералПресс. Российские военнослужащие в ночь с 3 на 4 октября нанесли удары возмездия по объектам в Киеве и Днепропетровске, а также в Киевской, Харьковской, Ровенской, Черниговской и Одесской областях Украины.