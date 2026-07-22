РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

352 подписчика

Жительница Серова отдала знакомой долг наркотиками

Жительница Серова отдала знакомой долг наркотиками

Транспортные полицейские Серова задержали недалеко от вокзала двух местных жительниц, 26 и 44 лет, когда младшая из женщин передавала своей приятельнице вместо долга в 5 тысяч рублей пакетик с синтетическим наркотиком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии