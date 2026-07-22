Жительница Серова отдала знакомой долг наркотиками

Транспортные полицейские Серова задержали недалеко от вокзала двух местных жительниц, 26 и 44 лет, когда младшая из женщин передавала своей приятельнице вместо долга в 5 тысяч рублей пакетик с синтетическим наркотиком.
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