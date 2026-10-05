У «Шанхая» 5 побед в 6 матчах после 5:0 с «Ладой». Команда Лава выиграла 7 из 10 игр сезона и идет 5-й на Западе

« Шанхай Дрэгонс » обыграл «Ладу» (5:0) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Команда тренера Митча Лава выиграла 5 из 6 последних игр в чемпионате и во всех матчах этого отрезка набрала очки, поскольку в прошлой встрече уступила «Северстали» (1:2 ОТ) в овертайме.