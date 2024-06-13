Инспекторы проверили безопасность аттракционов в Истре

Сотрудники подмосковного технадзора проверили безопасность аттракционов в Истре. Как рассказал глава регионального Минэкологии Тихон Фирсов, инспекторы выявили четыре незарегистрированных аттракциона в Дедовске на улице Гагарина.
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