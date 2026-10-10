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Царьград

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АПС требует объяснений от властей о грузе из Украины весом 200 кг

АПС требует объяснений от властей о грузе из Украины весом 200 кг

Австрийская партия свободы требует разъяснений от властей по поводу транзита микроавтобуса украинских спецслужб с 200 кг неосмотренного груза в преддверии форума в Давосе.

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