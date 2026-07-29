🇺🇸🇸🇦🇮🇶США и Саудовская Аравия атаковали Ирак ▪️Саудовско-американская агрессия направлена против священной для шиитов провинции Карбала, в районе Аун, сообщают иракские СМИ.
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🇺🇸🇸🇦🇮🇶США и Саудовская Аравия атаковали Ирак ▪️Саудовско-американская агрессия направлена против священной для шиитов провинции Карбала, в районе Аун, сообщают иракские СМИ.
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