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СМИ: союзники Киева опасаются гнева Трампа из-за поддержки ударов ВСУ

СМИ: союзники Киева опасаются гнева Трампа из-за поддержки ударов ВСУ

Союзники Киева опасаются гнева американского лидера Дональда Трампа из-за поддержки, которую они оказывают Украине при нанесении ею ударов по российской инфраструктуре.

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