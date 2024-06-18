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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» и Индзаги не могут договориться о сроке нового контракта

«Интер» пока не согласовал новый контракт с Симоне Индзаги. Миланцы предлагают главному тренеру продлить договор до 2026 года, тогда как его агент настаивает на более длительном соглашении – до 2027-го.

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