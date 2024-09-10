В Турции обвинили Украину в переговорах с боевиками из Сирии

Политика как она есть

Украинские спецслужбы наладили контакты с боевиками из сирийской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и ведут с ними переговоры для организации операций против России, пишет турецкая газета Aydınlık.