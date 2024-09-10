Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 936 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    А почему мы должны верить словам! Предоставьте записи и тогда все станет ясно!Очевидец драки с ...
  • Евгений Саваровский
    Куда уехала, там пусть и живет с любовью о России.«Конечно, патриот...
  • Svetlana Kuzmina
    А Кирби, что недоволен, что В.Путин поддерживает Харрис? А может Кирби против Харрис? Ужас-то какой!«Имеет право!» – ...

В Турции обвинили Украину в переговорах с боевиками из Сирии

В Турции обвинили Украину в переговорах с боевиками из Сирии

Украинские спецслужбы наладили контакты с боевиками из сирийской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и ведут с ними переговоры для организации операций против России, пишет турецкая газета Aydınlık.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх