В Турции обвинили Украину в переговорах с боевиками из Сирии

Украинские спецслужбы наладили контакты с боевиками из сирийской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и ведут с ними переговоры для организации операций против России, пишет турецкая газета Aydınlık.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии