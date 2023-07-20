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Россияне задолжали по коммунальным платежам миллиард рублей

Россияне задолжали по коммунальным платежам миллиард рублей

Несмотря на дисциплинированность россиян по уплате коммунальных платежей, уровень общего долга за потреблённые ресурсы стремительно увеличивается.

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