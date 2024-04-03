За что русская актриса Чужинова пропадает в турецкой тюрьме Елена ГалицкаяРоссийская актриса Екатерина Чужинова оказалась втянута в темную историю, которая привела к ее заключению в турецкой тюрьме на 17,5 лет за предполагаемый провоз наркотиков.