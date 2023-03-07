Александр Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки – 78 голов. Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:4) – броском в большинстве из левого круга.
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