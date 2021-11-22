У Сорокина 3-е поражение подряд – 37 сэйвов из 40 в матче с «Торонто»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 37 бросков из 40 в матче чемпионата НХЛ с «Торонто» (0:3). Россиянин потерпел третье поражение подряд.
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