У Сорокина 3-е поражение подряд – 37 сэйвов из 40 в матче с «Торонто»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 37 бросков из 40 в матче чемпионата НХЛ с «Торонто» (0:3). Россиянин потерпел третье поражение подряд.

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